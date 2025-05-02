Eqvazaim — личный кабинет, вход по номеру телефона

Информация Рейтинг: 230 из 254 Рейтинг зависит от оценок пользователей, первая цифра – текущий рейтинг, вторая – рейтинг самого популярного кредитного предложения. Голосуйте! Рейтинг:из + - Личный кабинет Нажмите «Оформить», чтобы оставить заявку на заем на официальном сайте МФО Eqvazaim. Отправьте заявки сразу в несколько компаний, чтобы повысить шансы на одобрение.

Сумма: от 3'000 до 100'000 рублей На срок: От 7 до 168 дней Возраст заемщика: от 18 лет Необходимые документы: Паспорт + еще один документ (например, СНИЛС) Скорость рассмотрения заявки: до 15 минут Скорость выплаты: до 10 минут Способы получения выплаты: На карту, наличными Способы погашения кредита: Банковская карта, кошельки QIWI, Яндекс Деньги, WebMoney, Сбербанк online, терминалы QIWI, Элекснет, CyberPlat, Ноу-Хау, Москвоский кредитный банк, Евросеть, Связной. График работы: Круглосуточно С плохой кредитной историей: Да Продление: Нет

Личный кабинет

Личный кабинет

Получите деньги быстро и без лишних хлопот с Эквазайм! Наш сервис позволяет оформить займ онлайн и перевести средства на вашу карту в кратчайшие сроки – без визитов в офис и встреч с менеджерами.

Преимущества сервиса:

Мгновенное одобрение – высокий процент успешных заявок.

Простое оформление – весь процесс занимает несколько минут.

Безналичный расчет – получение и погашение займа без комиссий.

Гибкие условия – выбирайте удобный срок и сумму.

Удобное погашение – несколькими способами, включая онлайн-платежи.

Условия займа:

Сумма: от 3 000 до 100 000 рублей.

Срок: от 7 до 168 дней.

Процентная ставка: 0% в первые 7 дней – для займов от 3 000 до 15 000 рублей (при своевременном погашении). 0,8% в день – стандартная ставка для остальных займов.

ПСК: от 286,4% до 292% годовых.

Требования к заемщику:

Гражданство РФ.

Постоянная регистрация в России.

Возраст: от 18 до 75 лет.

Наличие стабильного дохода.

Мобильный телефон и электронная почта.

Как получить деньги?

На именную банковскую карту (Visa, Mastercard, Мир) с CVV-кодом.

Способы погашения:

Картой Visa, Mastercard или Мир.

Перевод через Почту России.

Оплата по реквизитам компании.

Эквазайм – это просто, быстро и удобно! Оформите займ прямо сейчас и решите финансовые вопросы без ожидания.