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Eqvazaim — личный кабинет, вход по номеру телефона

Eqvazaim
Информация Рейтинг: 230 из 254
Рейтинг зависит от оценок пользователей, первая цифра – текущий рейтинг, вторая – рейтинг самого популярного кредитного предложения. Голосуйте!
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Нажмите «Оформить», чтобы оставить заявку на заем на официальном сайте МФО Eqvazaim. Отправьте заявки сразу в несколько компаний, чтобы повысить шансы на одобрение.
Сумма:
от 3'000 до 100'000 рублей
На срок:
От 7 до 168 дней
Возраст заемщика:
от 18 лет
Необходимые документы:
Паспорт + еще один документ (например, СНИЛС)
Скорость рассмотрения заявки:
до 15 минут
Скорость выплаты:
до 10 минут
Способы получения выплаты:
На карту, наличными
Способы погашения кредита:
Банковская карта, кошельки QIWI, Яндекс Деньги, WebMoney, Сбербанк online, терминалы QIWI, Элекснет, CyberPlat, Ноу-Хау, Москвоский кредитный банк, Евросеть, Связной.
График работы:
Круглосуточно
С плохой кредитной историей:
Да
Продление:
Нет
Eqvazaim

Получите деньги быстро и без лишних хлопот с Эквазайм! Наш сервис позволяет оформить займ онлайн и перевести средства на вашу карту в кратчайшие сроки – без визитов в офис и встреч с менеджерами.

Преимущества сервиса:

Мгновенное одобрение – высокий процент успешных заявок.
Простое оформление – весь процесс занимает несколько минут.
Безналичный расчет – получение и погашение займа без комиссий.
Гибкие условия – выбирайте удобный срок и сумму.
Удобное погашение – несколькими способами, включая онлайн-платежи.

Условия займа:

  • Сумма: от 3 000 до 100 000 рублей.

  • Срок: от 7 до 168 дней.

  • Процентная ставка:

    • 0% в первые 7 дней – для займов от 3 000 до 15 000 рублей (при своевременном погашении).

    • 0,8% в день – стандартная ставка для остальных займов.

  • ПСК: от 286,4% до 292% годовых.

Требования к заемщику:

  • Гражданство РФ.
  • Постоянная регистрация в России.
  • Возраст: от 18 до 75 лет.
  • Наличие стабильного дохода.
  • Мобильный телефон и электронная почта.

Как получить деньги?

На именную банковскую карту (Visa, Mastercard, Мир) с CVV-кодом.

Способы погашения:

  • Картой Visa, Mastercard или Мир.
  • Перевод через Почту России.
  • Оплата по реквизитам компании.

Эквазайм – это просто, быстро и удобно! Оформите займ прямо сейчас и решите финансовые вопросы без ожидания.

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