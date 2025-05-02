Eqvazaim — личный кабинет, вход по номеру телефона
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Получите деньги быстро и без лишних хлопот с Эквазайм! Наш сервис позволяет оформить займ онлайн и перевести средства на вашу карту в кратчайшие сроки – без визитов в офис и встреч с менеджерами.
Преимущества сервиса:
Мгновенное одобрение – высокий процент успешных заявок.
Простое оформление – весь процесс занимает несколько минут.
Безналичный расчет – получение и погашение займа без комиссий.
Гибкие условия – выбирайте удобный срок и сумму.
Удобное погашение – несколькими способами, включая онлайн-платежи.
Условия займа:
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Сумма: от 3 000 до 100 000 рублей.
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Срок: от 7 до 168 дней.
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Процентная ставка:
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0% в первые 7 дней – для займов от 3 000 до 15 000 рублей (при своевременном погашении).
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0,8% в день – стандартная ставка для остальных займов.
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ПСК: от 286,4% до 292% годовых.
Требования к заемщику:
- Гражданство РФ.
- Постоянная регистрация в России.
- Возраст: от 18 до 75 лет.
- Наличие стабильного дохода.
- Мобильный телефон и электронная почта.
Как получить деньги?
На именную банковскую карту (Visa, Mastercard, Мир) с CVV-кодом.
Способы погашения:
- Картой Visa, Mastercard или Мир.
- Перевод через Почту России.
- Оплата по реквизитам компании.
Эквазайм – это просто, быстро и удобно! Оформите займ прямо сейчас и решите финансовые вопросы без ожидания.