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Свои люди

Свои люди
Информация Рейтинг: 256 из 259
Рейтинг зависит от оценок пользователей, первая цифра – текущий рейтинг, вторая – рейтинг самого популярного кредитного предложения. Голосуйте!
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Нажмите «Оформить», чтобы оставить заявку на заем на официальном сайте МФО Свои люди. Отправьте заявки сразу в несколько компаний, чтобы повысить шансы на одобрение.
Сумма:
от 3'000 до 30'000 рублей
На срок:
От 5 до 30 дней
Ставка на первый займ:
0,8 % в день
Возраст заемщика:
от 18 лет
Необходимые документы:
Паспорт
Скорость рассмотрения заявки:
до 15 минут
Скорость выплаты:
до 5
Способы получения выплаты:
На карту, наличными
График работы:
с 9 до 21 по МСК, без выходных
С плохой кредитной историей:
Нет
Продление:
Нет
Подтверждение дохода:
Нет
Свои люди

Свои люди – новое МФО , где можно оформить быстрый займ на карту для своих не выходя из дома! Выдача денег осуществляется на карту или электронный кошелек за несколько минут. МФК предлагает выгодные условия кредитования для всех граждан РФ, достигших совершеннолетнего возраста. Минимальный срок кредитования составляет 5 дней. ДПС составляет 0,8%, но при этом доступен микрозайм под 0% для новых клиентов. Оплата и погашение ссуды производится без ограничений банковской картой или безналичными переводом.

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